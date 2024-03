Momento no per le influencer, Clio Make Up in lacrime sui social: “Sto passando un periodo di me**a”

Momento no per le influencer, Clio Make Up in lacrime sui social

È un momento negativo per le influencer: dopo le note vicende che hanno coinvolto Chiara Ferragni, infatti, adesso è Clio Make Up ad ammettere di essere in un periodo piuttosto negativo della sua vita.

In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, l’imprendittrice si è mostrata in lacrime affermando: “La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono un po’ triste ma cerco di non farlo vedere”.

L’imprenditrice non ha specificato quali siano i suoi problemi: “Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Sono cose molto personali”.

Clio Make Up, poi, ha ringraziato i suoi follower per la vicinanza: “Grazie perché mi date la carica positiva. Mi ricordano che questi momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno”.