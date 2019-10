Christina Aguilera: “Mio patrigno era un violento”

Christina Aguilera ha raccontato del suo passato difficile. L’infanzia della cantante è stata problematica e, durante la premiazione del “Community Hero Award” per il suo impegno con “The Shade Tree Shelter“, un’associazione che aiuta donne e bambini senzatetto vittime di abusi, ha ricordato il suo trascorso.

“È semplicemente disgustoso e succede troppo spesso alle persone che amiamo – ha dichiarato sul palco la popstar 39enne -. Questa causa è molto importante per me perché sono cresciuta in un contesto simile e fortunatamente ce l’ho fatta“.

“Quando ero adolescente a volte dovevo scappare nel cuore della notte con la mia sorellina e mia madre e attraversare il paese in auto. E, per fortuna, mia nonna ci ha sempre accolto a casa sua. Senza di lei, avrei avuto bisogno di un posto e di un’associazione come questa”, ha raccontato Christina Aguilera.

E il patrigno violento: “Ho visto mia madre sottomessa. Doveva prestare attenzione a tutte le sue azioni, altrimenti sarebbe stata picchiata”.

“Quello che ho vissuto sulla mia pelle è parte di me – ha confessato la cantante-. La musica che faccio, i testi che scrivo, da Fighter a Beautiful, provengono davvero dal cuore”.

