Chiara Nasti e la maternità: “Pensavo fosse più semplice avere un figlio”

Chiara Nasti è alle prese con la maternità. L’influencer napoletana, compagna del calciatore della Lazio Zaccagni, dopo poche settimane dal parto ha confessato ai fan di essere stanca (ma felice) del suo ruolo di genitore: “Pensavo fosse più semplice avere un figlio”, le sue parole. La 24enne sta trovando difficoltà anche a tenere passo con la sua routine del passato, tutto è cambiato, ora trova tempo solo per occuparsi solo del suo primogenito Thiago.

“Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100 per cento poi l’allattamento mi stanca tantissimo – ha raccontato -. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui”. I fan le hanno chiesto com’è cambiato adesso la sua routine: “Non lavoro in questo momento”, ha spiegato Chiara Nasti che trova difficile gestire il tempo ora che è alle prese con la vita da genitore per la primissima volta a 24 anni.