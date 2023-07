Chiara Ferragni mostra le foto della nuova villa sul Lago di Como, ma un dettaglio scatena i fan: “Allora è vero”

Chiara Ferragni mostra le foto della nuova villa sul Lago di Como

Chiara Ferragni presenta sui social la nuova villa sul Lago di Como che ha acquistato insieme al marito Fedez: a scatenare i follower, però, è stato un dettaglio presente in una delle foto postate dall’influencer sul suo profilo Instagram.

Tra le immagini che mostrano la dimora da sogno (ecco quanto costa) dei Ferragnez, infatti, ce ne è anche una in cui si vede una stanza con due letti separati.

La foto ha subito scatenato i commenti dei follower che si sono chiesti: “Ma dormono in letti separati?”.

“Vedendoli ultimamente direi di sì” ha subito sentenziato qualcuno. E ancora: “Allora è vero che sono in crisi” è un altro dei commenti apparsi sotto il post.

“Che abbiano un problema o che abbiano cambiato la loro comunicazione di coppia è evidente” scrive un’altra follower della coppia.

Le immagini pubblicate da Chiara Ferragni, in realtà, mostrano solo alcune delle innumerevoli stanze che compongono la mega-villa della coppia.

Quella pubblicata, dunque, potrebbe essere la camera dei figli Leone e Vittoria o semplicemente una stanza per gli ospiti. E tra i follower c’è anche chi fa notare: “Dormire in letti separati vuol dire che non ci sia ama?”.