Chiara Ferragni sommersa dalle critiche per il nude look: “Non è Pornhub”

Dopo l’abito Naked di Dior sfoggiato al festival di Sanremo, che mostrava il disegno del suo corpo, Chiara Ferragni prosegue il suo attivismo a favore del movimento Free The Nipple con una canotta trasparente che lasciava i capezzoli in vista.

Così l’imprenditrice digitale ha presenziato alla sfilata Dior che si è tenuta alla Paris Fashion Week. Un look aggressivo e sensuale total black, in apertura della settimana della moda parigina. Tra le sfilate più attese della giornata il défilé di Dior, che in passerella ha lanciato una nuova linea firmata dalla designer Maria Grazia Chiuri.

L’imprenditrice digitale manco a dirlo ha fatto scatenare i follower. “Chiara comunque questa cosa del nudo ti è sfuggita un po’ di mano!.. Sei diventata molto volgare nel modo di vestire dopo saremo, a ‘na certa anche meno!“, si legge in un commento (e viene da chiedersi “a ‘na certa‘ che? Età? Davvero?).

I commenti negativi sono tanti: “Questo messaggio del ‘sii libera e vestiti come pare sta diventando troppo forzato. Non è che vestirsi di tutto punto significa essere arretrati e invece vestiti con trasparenze sono moda del futuro“, “Dopo un po’ sono noiose ste tette sempre in bella vista“, “Da uomo, continuare a vedere questo genere di foto mi reca disturbo, se voglio vedere dei capezzoli su una donna mi guardo un porno, questo social si chiama Instagram non Pornhub“.