Lo sfogo di Chiara Ferragni: “Sto male, è un periodo doloroso. Non posso dirvi tutto ma è pesante” | VIDEO

Lo sfogo di Chiara Ferragni: “Sto male, è un periodo doloroso” | VIDEO

Tornata da New York, Chiara Ferragni si è confidata con i suoi follower ammettendo che quello che sta vivendo è un periodo doloroso.

Il riferimento è ovviamente alla crisi con il marito Fedez, ma anche, probabilmente, alle accuse e polemiche scaturite dal caso Balocco.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram l’influencer ha spiegato di essersi recata in America per un progetto: “In tutta questa merda di periodo spero ci siano anche delle cose belle e nuove per darmi nuovi stimoli”.

Quindi la confessione: “È un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno e se sono nei miei pensieri. Faccio quello che posso, a volte sono più in up e a volte sono più in down”.

Chiara Ferragni, quindi, con gli occhi lucidi continua: “Penso sia giusto farvi vedere questa parte: non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto. Non mi va nemmeno di dire tutti i motivi per cui sto male. Penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere meno forte e solo un po’ più serena”.