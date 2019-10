Chiara Ferragni e il suo grande amore: Roma

Chiara Ferragni lascia una dichiarazione d’amore non indifferente a Roma, la città dove ha trascorso quattro giorni insieme a familiari e amici in occasione di un evento di moda. La fashion blogger di Cremona ha pubblicato una foto in cui spende parole bellissime per la Capitale.

Già in passato l’influencer più famosa d’Italia aveva scritto e parlato del suo amore per Roma, ma per l’ultima visita in città, Chiara Ferragni si è superata e ha ammesso che Roma è la sua città del cuore.

“Roma, tu hai il mio cuore. Sei la mia città preferita nel mondo e io ho appena trascorso quattro giorni bellissimi con la mia famiglia e i miei amici. Grazie per essere così magica”. Parole importanti, quelle della fashion blogger, che accompagnano una serie di foto che ritraggono Chiara Ferragni insieme a Fedez, il loro Leone, le sorelle, gli amici e la regista del suo documentario Elisa Amoruso a spasso per la Città Eterna.

Durante la sua permanenza a Roma, Chiara Ferragni ha pubblicato foto e stories sui social che testimoniavano l’attaccamento alla città. La fashion blogger si trovava a Roma per un evento organizzato da H&M. Più precisamente Chiara Ferragni è arrivata in città per la presentazione della collezione del celebre stilista Giambattista Valli proprio per la catena di negozi svedese lowcost. Chiara Ferragni, insieme ad altre big del mondo della moda, è tra le testimonial della collezione pazzesca firmata dallo stilista italiano, da tempo ormai a Parigi.

La collezione verrà lanciata, come spiega la stessa fashion blogger sui social, il prossimo 7 novembre, ma Chiara Ferragni ha dato un assaggio dei vestiti bellissimi disegnati di Valli riproponendo sui social una parte della sfilata e mostrando il suo, di vestito, indossato proprio in occasione del grande evento romano.

