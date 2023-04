Il dolce rientro a casa di Chiara Ferragni dopo il viaggio in Sudafrica

Fine della vacanza in Sudafrica per Chiara Ferragni e tempo di tornare a Milano dai suoi bambini: l’imprenditrice ha trascorso una settimana in compagnia dei suoi amici più cari documentando il suo viaggio su Instagram, il suo rientro in Italia è stato molto dolce per la reazione di Vittoria e Leone.

Proprio ieri il più grande le aveva fatto un disegno, postato dal marito Fedez nelle storie. Sempre sui social Ferragni ha mostrato il momento in cui è tornata a casa, con Vittoria nascosta dietro una colonna e Leone più indietro. “Ciao amori”, le prime parole di Chiara alla vista dei piccoli, che subito sono corsi ad abbracciare la loro mamma. Mentre era in Sudafrica la donna ha sempre ricondiviso a sua volta le storie di Fedez in cui Vittoria e Leona la nominavano o parlavano di lei.

Più volte da quando è diventata madre ha detto che le sue priorità nella vita sono cambiate e che adesso in cima alla sua lista c’è la famiglia. Nonostante viaggi spesso per lavoro, afferma che non vede l’ora di tornare a Milano dai figli e dal marito. Il soggiorno in Sudafrica era programmato da tempo ed era uno dei sogni dell’imprenditrice: era stato organizzato nel 2019, ma è stato rinviato per via della pandemia.