Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli: il retroscena sulla rottura

Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli sono stati legati per anni, sia sentimentalmente che professionalmente, ma solo adesso si viene a scoprire un retroscena interessante sulla rottura. E l’informazione arriva direttamente dal documentario della fashion blogger.

In Chiara Ferragni Unposted, infatti, l’influencer racconta della relazione con il suo ex storico e spiega le motivazioni che hanno portato i due ad allontanarsi. Riccardo Pozzoli è stato fondamentale per la nascita di quella che oggi è una delle influencer più apprezzate al mondo.

Chi è Riccardo Pozzoli: l’ex di Chiara Ferragni che l’ha aiutata ad avere successo

Grazie all’ex di Chiara Ferragni, infatti, è nato The Blonde Salad, il blog su cui la fashion blogger ha fondato il suo impero. Se durante la relazione (e anche subito dopo la rottura) Chiara Ferragni ha riconosciuto e accolto l’idea che buona parte del suo successo iniziale fosse dovuta a lui, a un certo punto la fashion blogger ha iniziato a rifiutare quella narrazione della storia e a rivendicare la sua capacità di essersi creata “da sola”.

Ma la rottura definitiva è arrivata qualche anno dopo: quando la loro storia è finita, i due hanno continuato a collaborare. Lui era addirittura entrato nella società di Chiara Ferragni, appena è nata. Poi, all’improvviso, la fine di ogni rapporto.

La fashion blogger prima che uscisse il documentario, rispondendo ai follower, aveva spiegato che nel documentario avrebbe trattato anche il nodo Pozzoli. E l’ha fatto davvero. Era impossibile, d’altronde, lasciare fuori dalla sua vita un pezzo così ingombrante.

“Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso. Parlerò del perché non abbiamo più un rapporto”, aveva detto alla vigilia della presentazione del docu-film.

Chiara Ferragni: “Sì, nel mio film parlo anche del mio ex Riccardo Pozzoli. Ecco perché”

Nel documentario Chiara Ferragni racconta le motivazioni che hanno portato alla fine del rapporto con Pozzoli: una volta diventato socio, l’ex di Chiara Ferragni avrebbe tentato di vendere di nascosto una parte delle sue quote della società.

Chiara si è sentita profondamente tradita da questo atteggiamento, tanto da arrivare ad eliminarlo definitivamente dalla sua vita: “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre”. Il “tradimento” è avvenuto nel 2018, a pochi giorni dalla nascita del piccolo Leone.

A scoprirlo è stato il manager della fashion blogger che, che all’inizio ha cercato di non far arrivare la notizia alla fashion blogger, consentendole di vivere il più serenamente possibile la fine della gravidanza. Poi, però, tutto è venuto a galla: l’ex di Chiara Ferragni stava vendendo il 45 per cento della società senza che lei lo sapesse.

“Ho capito che non conosci mai veramente qualcuno”, ha detto lei nel documentario. La fashion blogger e Pozzoli sono stati fidanzati per cinque anni e hanno continuato ad avere una relazione solida, professionale, anche dopo la rottura. Fino al momento del tradimento.