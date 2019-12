Chiara Ferragni, la foto con il push up scatena l’ironia sul web: “Quando scopri il push-up e booom”

Chiara Ferragni e il push up: è amore

Chiara Ferragni scopre (finalmente) il push up. Dopo anni in cui la fashion blogger è stata presa di mira per il seno piatto, da qualche tempo ormai sfoggia con una certa fierezza un decollete decisamente più prosperoso.

No, l’influencer di Cremona non si è rifatta: non ha deciso di far ricorso alla chirurgia plastica, ma a qualcosa di meno costoso e invasivo, scegliendo dei reggiseni che mettessero in risalto il seno piccolo.

I follower della fashion blogger non si spiegano la motivazione che abbia portato Chiara Ferragni a far ricorso al push up solo adesso, visto che ormai da anni chi ha il seno piccolo ha trovato nel modello di reggiseno in questione una vera e propria salvezza.

Chiara Ferragni, volto di Intimissimi, ha iniziato a promuovere questo nuovo bra, ricevendo sui social una valanga di complimenti da parte di utenti che la incitano a continuare a indossarlo. Nell’ultimo post su Instagram si nota nitidamente la differenza rispetto a prima.

Chiara Ferragni, da Londra, pubblica alcune foto di una cena speciale, in una igloo. Nella serie di foto postate si vede la fashion blogger posare a tavola e mostrare fiera il seno “prosperoso”. In tanti si rendono conto del cambiamento e così sotto al post molti utenti si scatenano, tra complimenti e ironia.

“Questa storia del push-up ha preso una bella piega”, scrive un utente. “Grazie a Dio hai scoperto il push-up, ti sta benissimo ma ti preferiamo senza”, si legge in un altro commento. E ancora: “Quando scopri il push-up e booom.. tette dappertutto”; “Scusami chiara ma cosa è successo alle tue tette??”; “Ti sei rifatta il seno”; “Vogliamo esattamente il modello del push up per favore grazie tvb”; “Ormai le poppe sono incontrollabili”; “e niente raga, si è fissata con il push up”; “Il push up è come un migliore amico… dopo che lo trovi non ne puoi più fare a meno”.

“La Ferragni trasmette valori, unità della famiglia e lavoro”. I follower di Chiara raccontano a TPI perché la seguono | VIDEO