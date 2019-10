Chiara Ferragni ci prova con la pole dance, ma il risultato è esilarante

L’ha detto in più di un’occasione: Chiara Ferragni non è proprio portata per la danza e a confermarlo è anche il suo ultimo tentativo, quello con la pole dance. In un video pubblicato su Instagram si vede la fashion blogger più famosa d’Italia cimentarsi nella disciplina.

Un palo dorato e lei che tenta di aggrapparcisi invano, imitando una maestra perfetta che la precede e le mostra come fare. Ma l’allieva non è così ricettiva: d’altronde non è colpa sua, non tutti sono portati per la danza e, no, Chiara Ferragni non è tra gli eletti.

Il risultato dell’esperimento dell’infuencer di Cremona è davvero esilarante. Tanto da spingere Chiara Ferragni – autoironica come sempre – a postare il tentativo malriuscito sui social, suscitando l’ilarità generale.

“Se qualcosa dovesse andare storto, potrò sempre fare la pole dancer”, scrive la fashion blogger ironica accanto al breve video. Sotto si scatenano gli utenti, impazziti nel vedere la fashion blogger arrampicata come una scimmietta sul palo.

Tra i commenti spunta anche quello del marito. Il rapper milanese Fedez torna a prendere in giro la moglie e sotto al post scrive: “Paolo Brosio che fa pole dance! Incredibile”. “error 404, chiara ferragni ha smesso di funzionare”, scrive un utente; “Impalatrice digitale”, risponde un altro sotto al video. E ancora: “Ma quanto è scoordinata? La amo”; “La coordinazione non ce l’ha ma l’autoironia non le manca”; “Bene abbiamo scoperto una cosa che non sai fare, ma la tua autoironia vince!”.

Insomma, ancora una volta la fashion blogger di Cremona ha dimostrato il suo lato umano, ha lasciato a casa la perfezione e ha messo in mostra i suoi difetti. Non è la prima volta che Chiara Ferragni lo fa e l’amore dei suoi fan non può che aumentare esponenzialmente.

