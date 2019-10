Chiara Ferragni sotto attacco: “Usi Photoshop anche su Leone”

La fashion blogger più famosa d’Italia finisce (ancora) nel mirino degli haters: Chiara Ferragni è stata accusata, infatti, di usare Photoshop sul piccolo Leone. I commenti aspri e negativi sono fioccati sotto a una delle ultime foto pubblicate dalla influencer di Cremona, in cui compare proprio il figlio di un anno e mezzo.

La foto è stata scattata in un resort di lusso situato nel bel mezzo delle Alpi Svizzere, dove Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia e a qualche amico più intimo. Con lei, ovviamente, c’è il piccolo Leone.

Lo scatto preso di mira dagli haters è uno degli ultimi, in cui il figlio di Chiara Ferragni e Fedez appare avvolto in un morbido accappatoio, subito dopo il bagnetto. Accanto alla foto, mamma Chiara scrive: “Coccole in accappatoio”.

Sotto al post in tanti, tantissimi lasciano messaggi dolcissimi per il piccolo Leone, con il visino dolce, gli occhi grandi e azzurri e i boccoli biondi che cadono sulla sua fronte. “Patato stupendo”, ha scritto in un commento la nonna Marina Di Guardo.

“La fotocopia del padre”, ha scritto un altro utente nei commenti. E ancora: “Bellissimo Leo”; “Il sorriso di Leone non è lo stesso senza il papà”, ha commentato un altro, facendo riferimento alle due settimane di assenza di Fedez da casa, al momento impegnato in un reality show.

Qualche utente, però, si è concentrato sulle gambette esili del piccolo Leone e ha avanzato l’ipotesi che mamma Chiara Ferragni abbia fatto ricorso a Phohotoshop. “Ma ti rendi conto? Modifichi le foto di tuo figlio per farlo sembrare più magro? Sei la peggiore”, ha scritto qualcuno.

Un altro utente, però, sembra aver trovato l’inganno: “Se guardate bene, il bambino ha piegato il piede in dentro, quindi quello che è stato fotografato è la sua caviglia“, commenta la follower.

Come al solito, Chiara Ferragni non ha risposto alle accuse poco piacevoli che le sono state mosse dagli haters.