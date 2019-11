Chiara Ferragni: “La mia paura più grande? Essere dimenticata da tutti”

Chiara Ferragni rivela ai suoi follower qual è la sua paura più grande. Ieri sera, domenica 3 novembre, nelle sue storie di Instagram, ha proposto ai suoi follower di fare delle domande a cui lei avrebbe risposto: “Answering some questions while we try to get back home” ha scritto, in inglese, nelle storie del suo profilo.

Un’opportunità unica per i suoi fan, che hanno avuto modo, così, di chiedere alla famosa influencer consigli, curiosità o tutto quello che avrebbero sempre voluto domandarle.

Molte le richieste di informazioni, anche pratiche, riguardo al documentario sulla sua vita, Unposted, che, proiettato nei cinema dal 17 al 19 settembre 2019, è stato un vero successo: in sole tre serate ha incassato 1,6 milioni di euro al botteghino, confermandosi come “miglior film italiano della stagione”.

“Il documentario lo posso trovare in italiano o soltanto in inglese?” ha chiesto un follower. “È disponibile solo nei cinema o anche su Amazon?” ha domandato un altro.

Tantissimi, invece, i quesiti molto più profondi legati alla sua vita privata e ai suoi successi professionali. “Cosa possiamo fare quando ci sentiamo inferiori o insicuri?”, ha chiesto un utente. E ancora “Se potessi tornare indietro rifaresti tutto o cambieresti qualcosa?” e Chiara, pazientemente, tra l’italiano e l’inglese, ha risposto. Svelando lati di sé anche nascosti.

“Non è una domanda – scrive un altro fan – ma tu mi ispiri a raggiungere i miei obiettivi“. E sempre sullo stesso tema: “Quando vuoi raggiungere un obiettivo, hai un tuo mantra/frase che ripeti per aiutarti?”.

“Hai mai pensato di lasciare tutto e smetterla con i tuoi progetti?”. “Mai – risponde decisa la Ferragni -. Amo la mia vita ed il lavoro che mi sono creata”

Le domande sono tante e personali “Qual è la migliore parte di essere una donna di successo?” e ancora “come reagisci quando pensi alla persona che sei oggi”.

Tra le tante domande, una delle più toccanti riguarda le paure dell’influencer. Un utente infatti ha chiesto: “All’inizio della tua carriera, qual era la cosa che ti spaventava di più sul futuro?” e Chiara ha risposto: “Che tutti si potessero dimenticare di me da lì a sei mesi, di essere una meteora. Non lasciare un segno in quello che faccio e nelle persone che incontro è una delle mie paure più grandi”.

Per la famosa influencer le storie di Instagram sono da sempre un punto di avvicinamento con i suoi fan. Quotidianamente, infatti, insieme al marito, Fedez, rende partecipi i loro follower di momenti (anche privati) della loro vita quotidiana. E l’opportunità di fare domande si rivela un’occasione unica per entrare ancor di più nella loro intimità.

