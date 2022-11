Chiara Ferragni racconta cosa pensa il figlio Leone del suo nome: “Sono morta”

Chiara Ferragni racconta cosa pensa il figlio Leone del suo nome

Chiara Ferragni ha raccontato un aneddoto sul figlio Leone, il quale ha rivelato alla mamma cosa pensa del nome che i suoi genitori gli hanno dato.

“Ero con Leo – racconta l’influencer in un video postato sul suo profilo Instagram – e stavamo cercando di trovare un nome a questo suo peluche gigante di un orso bianco”.

“Gli ho chiesto come voleva chiamarlo e lui mi risponde ‘Albero di Natale’. Gli dico ‘amore, albero di Natale non è un nome da orso’. Lui mi guarda e mi fa: ‘Mamma, tu mi hai chiamato Leone e io non sono un leone. Sono morta’”.

“Morta deceduta, non ho saputo rispondergli” ha scritto Chiara Ferragni nella descrizione del video, che ha raccolto decine di commenti, tra cui anche quello della sorella Valentina che ha commentato: “Severo ma giusto”.