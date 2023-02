Chiara Ferragni e la moda a Sanremo, l’ironia di Selvaggia Lucarelli: “Dà delle stracciarole alle altre”

Chiara Ferragni e la moda a Sanremo, l’ironia di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ironizza su Chiara Ferragni e la sua sfida di “portare la moda” a Sanremo.

La giornalista, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram un articolo di un magazine, postato dalla stessa influencer, in cui si legge: “La sfida di portare la moda a Sanremo”.

“Davvero si vuole intestare la sfida di portare la moda a Sanremo?” ha commentato Selvaggia Lucarelli aggiungendo alcune emoticon.

“A parte che sta di fatto dando delle stracciarole alle altre conduttrici (Fagnani veste Armani per dire), ma poi davvero pensa che a Sanremo non sia mai arrivata la moda? O che molte protagoniste non abbiano scritto degli importanti passaggi della storia della moda?” ha aggiunto la giornalista.

Selvaggia Lucarelli, poi, ha postato le foto di alcuni dei protagonisti delle passate edizioni del Festival di Sanremo, da Levante a Elodie sino a Blanco e Mahmood, sottolineando gli outfit scelti da cantanti e presentatori della kermesse.

“Va bene il delirio di onnipotenza ma qua manca il senso di realtà” ha concluso Selvaggia Lucarelli ironizzando, dunque, sulla sfida lanciata da Chiara Ferragni, la quale, almeno per il momento, non ha replicato alla giornalista.