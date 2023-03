Il messaggio di Chiara Ferragni per la festa delle donne divide i follower

Anche Chiara Ferragni ha voluto dire la sua sulla festa delle donne, che si celebra, come ogni anno, l’8 marzo: il suo messaggio, però, ha come sempre diviso i follower.

L’influencer, infatti, ha scritto tra le sue stories Instagram: “8 marzo. A tutti gli uomini in ascolto: Se volete regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno”.

Un messaggio che ha raccolto diversi commenti positivi, ma anche qualche critica. “Il rispetto non deve essere regalato, deve essere dovuto. Condizione primaria della stessa esistenza dell’altro. La Ferragni si conferma per quello che è: una qualunquista che non può aspirare a farsi ambasciatrice di cause che conosce solo sommariamente” ha scritto una utente su Twitter.

“Livello seconda elementare” ha scritto qualcun altro. “È di una retorica insopportabile” è invece un altro dei commenti che si leggono sui social.

E c’è anche chi ha tirato in ballo il marito Fedez, reo, secondo alcuni utenti, di essere stato il primo ad aver mancato di rispetto alla moglie in occasione dell’ormai famigerato siparietto con Rosa Chemical a Sanremo 2023, che vedeva Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice.