Chiara Ferragni è incinta? Il nuovo indizio nel video sui social

Chiara Ferragni è incinta? Dopo una diretta di Fedez che si è lasciato scappare qualche parolina di troppo, i fan sono in trepidazione in attesa dell’annuncio ufficiale da parte dei Ferragnez sull’attesa del terzo figlio.

Dopo la “gaffe” di Fedez, i due hanno smentito l’ipotesi: “È una cosa bella della famiglia, non è incinta…”. Tuttavia, nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha postato un altro video che ha riportato in alto l’attenzione dei fan dei Ferragnez sul tema.

Nel video si vedono Leone e Vittoria, rispettivamente “descritti” con una voce automatica in sottofondo. Leone: “Questo è il figlio che ti ha fatto venire voglia di farne altri”.

“Questa è la figlia che ti ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”, ripete la voce automatica nel video che accompagna invece le immagini di Vittoria. Subito dopo spunta Chiara Ferragni. Secondo i fan sarebbe proprio lei l’indizio. O meglio, le sue facce dopo la seconda frase.

A leggere i commenti di centinaia di fan in visibilio, le facce buffe di Chiara vorrebbero smentire la voce che dice, appunto, che dopo Vittoria non ha più voglia di fare figli.

Sarebbe questa la conferma di un altro piccolo Ferragnez in famiglia? Ancora non ci sono state né conferme né smentite dopo questo secondo video, ma nel primo video che aveva lasciato presagire la terza gravidanza, Fedez e Chiara avevano rinviato ogni annuncio a dopo il Festival di Sanremo 2023 dove l’imprenditrice sarà co-conduttrice per due serate. Non resta che aspettare.