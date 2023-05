Chiara Ferragni è tornata a posare in topless e, ovviamente, ha scatenato la reazione indignata degli haters. “Non sei elegante”, “Ti senti davvero libera così?”, “Hai oltrepassato il muro della pudicizia”: questi alcuni dei commenti che si leggono sotto lo scatto in perizoma dell’imprenditrice e moglie di Fedez. Probabilmente, però, l’obiettivo dello scatto era proprio questo: un donna in Italia può davvero fare ciò che vuole col proprio corpo?

Tra gli utenti che hanno espresso il loro parere sullo scatto tanto divisivo c’è stato anche un altro volto noto al pubblico televisivo: Elena Guarnieri, giornalista e conduttrice del Tg5 che a Chiara Ferragni ha rivolto una pungente domanda. “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Ele”, ha scritto la giornalista che già in passato, proprio sui social, si era rivolta all’imprenditrice circa il suo ruolo di madre nostalgica del figlio Leone che allora aveva pochi mesi.