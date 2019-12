Chiara Ferragni e la nuova foto in push up

Da qualche settimana Chiara Ferragni posta foto di sé con un push up che le aumenta decisamente il seno.

Nell’ultimo post Instagram ha condiviso un’immagine particolarmente provocante, in cui sembra quasi un’altra persona per via del petto prorompente.

In tanti la apprezzano, altri fan invece la criticano e le dicono che “tanto non è dotata in natura”, e altri ancora sostengono che si sia rifatta il seno.

Ma tra i commenti spuntano anche i sospetti di chi confonde le forme della influencer per sintomi di una nuova gravidanza.

“Sicuro che non ci devi dire nient’altro?”, scrive un follower.

“Sei incinta?”, domanda un altro utente di Instagram.

Il motivo ufficiale per cui Ferragni continua a condividere questo genere di foto è lo sponsor del reggiseno push up, ma il fatto che sia così insistente ed esplicita nel mostrare le “nuove forme” fa scatenare la fantasia di tutti.

Potrebbero interessarti Tiziano Ferro accusa nuovamente Fedez e non accetta le scuse: “Le parole hanno un peso” “Fedez mi sta sulle pa**e”: il duro attacco di Marracash al collega “La Regina Elisabetta ha avuto un infarto”. La notizia è virale. La famiglia reale: “Ecco la verità”

Leggi anche:

Chiara Ferragni dice sì al documento d’identità per i social: “Così combattiamo l’odio sul web”

Chiara Ferragni, la dura risposta al Codacons che non la vuole a Sanremo 2020