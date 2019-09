Chiara Ferragni, la foto in biancheria su Instagram

Chiara Ferragni commenta l’iniziativa di Instagram di togliere la visualizzazione dei “like” dal social, e per l’occasione posta una foto di sé in biancheria.

Il décolleté che mostra nell’immagine fa impazzire i fan, non abituati a vedere Chiara in queste vesti, sempre griffata e coperta in modo perfetto e impeccabile.

Questa volta, senza Fedez, nella foto allo specchio si dà alla pazza gioia e appare al naturale, facendo un bel regalo a chi la adora da sempre, ovvero i suoi 17 milioni di follower.

Addirittura qualcuno scrive: “Ti sono cresciute aiutoooooo”. Mentre un altro fan commenta la foto in biancheria di Chiara Ferragni scrivendo: “Che bona”.

“Dici che la chiara che vorresti deve ancora arrivare, io invece ti dico una cosa con i tuoi sorrisi, i tuoi post e le tue story a me hai già dato tanto, la forza di mostrare ciò che sono e di non farmi abbattere da coloro che mi dicono non ce la puoi fare! Grazie Chiara”, ci sono fan che sono grati a Chiara Ferragni e approfittano di ogni foto per esprimere messaggi di affetto.

Ma qualcuno semplicemente si limita a dire: “Fedez fermalaa!”.

Fedez è infatti assente per un impegno di lavoro, che lo terrà lontano dalla famiglia per circa 10 giorni: parteciperà al programma Celebrity Hunted, che andrà in onda su Amazon Prime, insieme all’amico youtuber Luis Sal.

Sarà assente da casa ancora per qualche giorno, e Chiara non smette di ripetere che il marito le manca molto.

Intanto per consolarsi trascorrerà il week end a Capri insieme alla sua crew.

Fedez e Luis Sal parteciperanno al reality Celebrity Hunted