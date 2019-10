Chiara Ferragni si toglie la giacca in ascensore: la foto Instagram

Chiara Ferragni si è ormai ricongiunta al maritino, Fedez, dopo che il rapper è tornato dalla pausa “social” dovuta alla sua partecipazione al reality Celebrity Hunted.

E così i due tornano a riempire Instagram di storie, con o senza il piccolo Leone Ferragni, che adesso sa anche pronunciare alcune parole, tra cui mamma e papà.

In una delle ultime foto stories condivise da Chiara Ferragni su Instagram, ne spunta una in cui l’influencer si toglie la giacca di pelle mentre è in ascensore con Fedez.

E così lascia un seno scoperto.

In realtà, sotto la giacca Chiara Ferragni indossa una camicia nera di velo trasparente, che lascerebbe intravedere tutto se non fosse per la piccola copertura nera che nasconde il capezzolo.

Ma la fashion blogger appare comunque provocante, nonostante il volto del fedele marito Fedez non sia troppo entusiasta e lascia intendere una certa perplessità rispetto alla foto di Chiara Ferragni in ascensore.

Oggi il sostituto procuratore di Roma Caterina Sgrò ha chiesto l’archiviazione per Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, che aveva attaccato Chiara Ferragni e Fedez, definendoli su Twitter “idioti palloni gonfiati”.

Per il pm, i social non sono autorevoli e, quindi, “non sono idonei a ledere la reputazione altrui”.

Ovviamente, i legali di Fedez non sono d’accordo perché così si rischia di trasformare i social “in una vera e propria zona franca in cui tutto e concesso”.

Fedez e Chiara Ferragni vittime degli haters, ma per il pm “sui social si può”