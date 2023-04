Chiara Ferragni e la foto 15enne: “Volevo assomigliare a Christina Aguilera ma il risultato non è stato quello sperato”

Chiara Ferragni 15enne: “Volevo assomigliare a Christina Aguilera”

Chiara Ferragni posta sui social una foto di lei 15enne ai Caraibi svelando che all’epoca voleva assomigliare alla cantante Christina Aguilera.

L’influencer, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine scrivendo: “Questa foto di me a 15 anni mi fa morire dal ridere: volevo sembrare Christina Aguilera”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Successivamente, l’imprenditrice digitale è tornata sull’argomento in una stories. “Ragazzi comunque mi fa troppo ridere la foto che ho appena postato: avevo 15 anni ed ero in vacanza e all’epoca ero, come lo sono adesso del resto, ma prima ero proprio patita di Christina Aguilera e in spiaggia c’era questa ragazza che faceva le treccine e quindi io ho pensato di farmele credendo di sembrare lei”.

“Non avevo tenuto conto, però, che avessi i capelli troppo corti e quindi sono uscite più o meno dieci treccine. Il risultato non è stato quello sperato” ha concluso Chiara Ferragni.