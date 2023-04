Chiara Ferragni in vacanza a Roma, la carbonara disgusta i follower

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino dei follower questa volta per un piatto di carbonara: reduce da una vacanza a Roma con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, l’influencer, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae davanti a una delle pietanze più simboliche della Capitale.

Ai fan dell’imprenditrice digitale, però, non è sfuggito ciò che conteneva il piatto: la carbonara, infatti, anziché essere cremosa si presentava più che altro come una sorta di frittata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Tutto bellissimo, ma facciamo che la carbonara te la famo noi la prossima volta” si legge tra i commenti. E ancora: “Chiara ti voglio tanto bene ma quella frittata nel piatto cos’è?”.

“Chiara ma dove ti hanno portato a magnà la carbonara? Ti stanno prendendo in giro, quello è un insulto” scrive un’altra follower dell’influencer.

C’è chi invece sottolinea: “Quella carbonara è una coltellata per noi romani”. Un altro fan di Chiara Ferragni invita l’imprenditrice digitale a “buttare quel piatto”.

“Quella carbonara non si può guardare, figuriamoci mangiarla” è un altro dei tanti commenti apparsi sotto la foto.

Poco dopo qualcuno ha svelato l’arcano: l’influencer non ha mangiato il piatto di carbonara in un ristorante, ma a prepararlo è stato, come dimostrano le stories postate precedentemente da Chiara Ferragni sul suo profilo, il suo amico Angelo Tropea.