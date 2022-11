Chiara Ferragni e Fedez vanno al museo con i figli: porte chiuse al pubblico

Bufera su Chiara Ferragni e Fedez accusati sui social di aver fatto chiudere al pubblico le porte del museo dove si sono recati con i figli Leone e Vittoria.

I Ferragnez, così come testimoniano le foto sui social postate dall’influencer, si sono recati con i figli al Museum of Dreamers di Milano nella giornata di martedì 8 novembre.

Il museo, quindi, sarebbe stato chiuso al pubblico lasciando fuori coloro che avevano già acquistato i biglietti.

Perlomeno questo è ciò che sostengono numerosi utenti che ora stanno protestando sui social di Chiara Ferragni. Al momento, infatti, né il museo né tantomeno i Ferragnez hanno commentato l’accaduto.

“Capisco che uno ha i soldi e li spende come vuole , capisco che uno vuole far felici i propri figli .. purtroppo però grazie al vostro comportamento , tante persone col biglietto già acquistato sono dovute andare via con i propri bambini , perché voi decidete all ultimo minuto di volervi prendere tutto il locale” si legge tra i commenti.

E ancora: “Siete vergognosi… oggi avete trattato chi aveva comprato regolarmente il biglietto come persone di serie B e poi con una faccia tosta senza pari li ringraziate per essere venuti definendoli anche i sognatori più belli”.

“Oggi era il compleanno di mio nipote. Dopo aver comprato i biglietti l’ho dovuto vedere piangere il giorno del suo 4 compleanno perché voi avete che gli altri non potevano entrare. Vergognatevi ho avuto il cuore spezzato a vederlo così” scrive un’altra utente.

“Grazie mille perché per il vostro sollazzo privato, la gente che aveva comprato regolarmente i biglietti non è potuta entrare… i miei più vivi complimenti!!!!!” è invece un altro dei tanti commenti postati sotto le foto caricate da Chiara Ferragni.