Chiara Ferragni mostra i capezzoli su Instagram: “Mi sento me stessa”

Chiara Ferragni ha postato delle foto sexy sul suo profilo Instagram. L’influncer indossa un completino intimo della collezione dedicata a San Valentino del brand Intimissimi.



Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa con indosso lingerie. E, come sempre accade, anche questa volta non sono mancati i commenti di hater o utenti che la criticano per mettere in mostra il suo corpo.

La cosa che questa volta ha colpito tutti è che Chiara Ferragni ha messo in bella vista i capezzoli, visto che il completino che indossa è di pizzo trasparente. “Ha mostrato i capezzoli? Che cliché”, ha scritto qualcuno.

Nella didascalia che accompagna l’ultimo post, la Ferragni ha scritto: “Mi sento me stessa indossando questo completino”. Anche questa volta, la moglie di Fedez si è mostrata sicura di sé, senza vergognarsi di mettere in mostra parti del suo corpo.