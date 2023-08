Chanel Totti si affida all’agenzia di mamma Ilary: è nata una nuova star?

Come era facile immaginare guardando i social di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sembra pronta a seguire le orme della madre con un futuro sotto i riflettori. Di certo, mamma Ilary non sta a guardare e prova a dare una mano alla sua secondogenita. Come? Affidandola alla sua agenzia.

Chanel Totti, che su Instagram ha oltre 400mila follower, ha aggiunto la mail della sua nuova agenzia nella bio social, segnala Dagospia. Si tratta della Notoria di Graziella Lopedota, alla quale la 16enne rimanda per «info e collaborazioni». Graziella Lopedota, come detto in precedenza, segue anche la carriera di Ilary Blasi, che dopo aver concluso la stagione de L’Isola dei Famosi, aspetta di conoscere quali programmi ha in serbo per lei Mediaset.

Tornando a Chanel, sembra chiaro che la strada intrapresa sia quella del successo televisivo.

Da poco più di un anno la giovane ha reso pubblico il suo profilo Instagram, conquistando centinaia di migliaia di follower.