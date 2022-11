Chanel Totti risponde alle critiche sui ritocchini: “Non voglio facce di m***a come le vostre”

“Non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e“, così Chanel Totti, figlia 15enne dell’ex numero 10 della Roma e Ilary Blasi, in un video pubblicato su Tik Tok in cui, riprendendo le parole di Elenoire Ferruzzi – concorrente del Gf Vip – risponde alle critiche di chi ha notato in lei alcuni ritocchini. Per farlo utilizza la tecnica del “voice over”, molto utilizzata sul social. Nel video infatti non è Chanel a parlare: la giovane mima le parole recitate da una voce fuori campo, in questo caso appunto quello della concorrente del reality show, che aveva pronunciato la frase all’interno della casa del Gf.

Il suo video sembra rivolto a chi, negli scorsi mesi, l’ha criticata per l’utilizzo di filtri che modificano l’aspetto estetico sui social e accusata di essersi già sottoposta, nonostante la giovane età, a piccoli interventi di chirurgia estetica, proprio come la madre Ilary Blasi. Con il mini filmato social – girato dalla casa dell’Eur dove fino a pochi mesi fa viveva insieme a entrambi in genitori, ora separati – Chanel Totti si toglie l’ennesimo sassolino dalla scarpa. Sul Tik Tok la quindicenne è molto seguita, con oltre 300mila follower.