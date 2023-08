Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non si nascondono più: baci e abbracci in pubblico | FOTO

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: baci e abbracci | FOTO

Ormai non ci sono più dubbi: Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono una coppia. A confermare i rumors e le indiscrezioni degli ultimi mesi è stato il settimanale Diva e Donna, che ha paparazzato i due, in atteggiamenti intimi, durante una vacanza in barca alle Isole Eolie, in Sicilia.

Nelle immagini pubblicate dal magazine si vedono i due mentre si scambiano un bacio e si abbracciano, rivelando di essere qualcosa in più di semplici amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Non solo: nelle foto di Diva e Donna si vede anche la mamma del cantautore mentre parla con la giornalista del Tg1, segno che Cesare Cremonini ha presentato la sua nuova compagna alla sua famiglia.

Che i due si potessero trovare in vacanza insieme lo si era intuito dai rispettivi profili social. Entrambi, infatti, avevano postato delle foto in barca, al largo di Filicudi.

In una delle foto postate da Giorgia Cardinaletti, inoltre, si intravedeva un uomo con una maglietta bianca, che molti avevano identificato come Cesare Cremonini.

Nelle immagini postate sui social a sua volta dal cantante, infatti, l’interprete indossava proprio una maglietta bianca.