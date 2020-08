Caterina Balivo, il selfie senza trucco

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze estive al mare in attesa di capire cosa farà una volta rientrata a casa. La ex conduttrice di Vieni da Me, infatti, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe iniziare una nuova avventura professionale a La7 in un nuovo programma in prima serata. Al momento non ci sono state conferme. Intanto Caterina Balivo continua a pubblicare su Instagram alcune foto dal mare: l’ultima è un selfie che la ritrae senza trucco. Ma i fan le hanno fatto notare un’imperfezione sul viso: “Hai mai pensato di togliere la macchia che hai sulla guancia?”, le scrive una follower. La conduttrice risponde: “Fatto tre volte, maledetta”.

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏼‍♀️esistono solo nelle fiabe! Buona settimana💙 #catetinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 3 Ago 2020 alle ore 4:44 PDT

