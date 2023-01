Capodanno a Miami per Totti e Noemi, il selfie col proprietario del ristorante italiano fa scoppiare i pettegolezzi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno accolto il 2023 con i rispettivi nuovi partner. E mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata a Bangkok con il nuovo compagno Bastian Muller, il Pupone è volato a Miami in compagnia di Noemi Bocchi e delle figlie Chanel e Isabel. Ma il richiamo del Made in Italy è troppo forte e il ristorante per il cenone di Capodanno non poteva che essere italiano.

A rivelare la notizia è stato il proprietario del ristorante “Forte dei Marmi” di Miami, Andrea Reitano. Francesco Totti e Noemi Bocchi, infatti, si sono concessi una fuga romantica al caldo di Miami e hanno deciso di festeggiare nel suo ristorante. Ma non è la prima volta che il Pupone fa visita in un ristorante dell’imprenditore.

Già a febbraio 2022, quasi un anno fa, Totti cercò un po’ di pace lontano da Roma e soprattutto dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Così partì alla volta di Milano dove Andrea Reitano era fresco di apertura con il suo nuovo ristorante “Forte dei Marmi”, dopo il successo ottenuto a Miami. Tutto, dunque, ebbe inizio nella sala del suo lussuoso ristorante.

Ancora nessuno avrebbe potuto immaginare l’onda mediatica che sarebbe scoppiata poco dopo. E adesso Francesco Totti è pronto ad accogliere un nuovo anno, in compagnia della sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, proprio nel suo ristorante. Non una coincidenza se pensiamo che Dagospia già in quel periodo dava la notizia della separazione fra Totti e Ilary Blasi.