Bianca Balti e l’episodio shock che ha coinvolto la figlia | VIDEO

In lacrime e letteralmente terrorizzata, Bianca Balti ha raccontato sui social una brutta vicenda che ha coinvolto la figlia di 7 anni, Bianca.

La modella, infatti, ha pubblicato una serie di video tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha raccontato che le maestre della sua bambina hanno dovuto chiudere gli studenti nelle classi per via di un uomo con la pistola che si aggirava nei pressi della scuola.

“Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato” ha raccontato Bianca Balti, che da diversi anni vive a Los Angeles, negli Usa.

“Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola – ha raccontato la modella – Sono terrorizzata all’idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni”.

L’indossatrice, visibilmente turbata, ha successivamente postato un aggiornamento per tranquillizzare i suoi follower, che le chiedevano aggiornamento.

“Mia sta bene, non si è spaventata. Mi ha raccontato cosa è successo e il mio timore più grande è che lei avesse paura senza la mamma” ha scritto Bianca Balti.