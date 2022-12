Bianca Atzei scomparsa dai social, fan preoccupati: “Non sta bene”

Bianca Atzei non pubblica post o stories sui social da qualche giorno. Moltissimi fan si sono preoccupati per la cantante, inviando sia a lei sia al compagno Stefano Corti diversi messaggi. Bianca Atzei è infatti agli sgoccioli con la gravidanza, motivo di allerta massima per chi la segue, che non vuole perdersi per nulla al mondo il lieto annuncio.

Ma a tranquillizzare tutti ci pensa proprio la Iena, Stefano Corti, dal suo profilo Instagram: “Purtroppo Bianca ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto”, scrive Stefano, motivando l’assenza della compagna. E aggiunge: “È nelle fantastiche mani dei medici del Mangiagalli e speriamo possa tornare presto a casa”.

Poche ore fa, poi, il compagno di Bianca Atzei è tornato sui social per aggiornare ancora i followers. “Sembra stia meglio” scrive Corti e rivolgendosi ai fan di Bianca: “Grazie a tutti per i messaggi”, con tanto di cuoricino affettuoso.