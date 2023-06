Belen via da Mediaset: tutto quello che c’è da sapere secondo Corona

L’addio di Belen Rodriguez a Mediaset sarebbe stato frutto di una scelta spontanea. Lo sostiene Fabrizio Corona, ex della showgirl che ha da poco lasciato la conduzione di “Le Iene” e “Tu si que vales”. Attraverso il suo canale Telegram, Corona ha rivelato alcuni dettagli sull’addio, di cui non sono ancora note le ragioni.

“Vi dico io tutta la verità su Belen e sull’addio a Mediaset”, ha esordito Corona. “Prima di tutto, Belen non è mai stata cacciata da ‘Tu Si Que Vales’ come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più quel programma. Ma si tratta di una scelta sua. Secondo, non è stata cacciata da ‘Le Iene’ da Pier Silvio o Mediaset, ma purtroppo a “Le Iene” è stata imposta un’altra persona”.

La rivelazione sulla nuova conduttrice è arrivata qualche ora dopo: secondo Corona a prendere il posto di Belen sarà Veronica Gentili, attualmente al timone di “Controcorrente” su Rete4.