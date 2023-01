Belen e Stefano De Martino di nuovo in crisi? La mamma di lei risponde ai rumors

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? La coppia è già stata protagonista di vari tira e molla in passato. Da giorni si vocifera della possibilità che tra i due sia tornata aria di crisi. Né Belen né De Martino hanno rilasciato commenti in merito a rumors.

Lo ha fatto per loro la mamma di Belen, Veronica Cozzani, la quale ha postato una storia su Instagram, in cui si vede la piccola Luna Marì giocare, mentre Stefano è a casa, in famiglia, al telefono. Le immagini, dunque, smentirebbero ogni diceria sulla presunta crisi con Belen.

Non sorprende che sia stata proprio la mamma della showgirl a farsi carico di rispondere ai fan per tranquillizzarli. Veronica Cozzani è una donna molto presente nella vita delle sue due figlie, anche dal punto di vista sentimentale.

Qualche settimana fa, a Casa Chi, il futuro sposo di Cecilia Rodriguez, infatti, ha raccontato un aneddoto su Veronica. La madre della sposina avrebbe detto a Ignazio Moser: “Tutti i ragazzi che hanno mollato le mie bambine poi se ne sono pentiti e infatti in qualche modo sono sempre tornati. Quindi spero che non ti passi mai per la testa di farlo”. Parrebbe quasi una frecciatina indirettamente rivolta a Stefano De Martino.