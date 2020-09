Belen Rodriguez senza freni su Instagram: “Cicciolina mi fa un baffo”

Belen Rodriguez scherza in un video Instagram

Belen Rodriguez sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Capri in compagnia di amici e della sorella Cecilia Rodriguez. Entrambe reduci da una storia d’amore finita (Belen con Stefano De Martino e Cecilia con Ignazio Moser), le due sorelle si godono l’ultimo scorcio di estate con spensieratezza. Belen in particolare si lascia andare a un ballo sensuale a bordo piscina con il riferimento a Ilona Staller, l’ex diva porno nota anche come Cicciolina. “Ragazzi, la Cicciolina mi fa un baffo”, dice la showgirl scherzando in un video pubblicato su Instagram. Nel breve filmato Belen indossa una corona di fiori in testa che ricorda quella della ex pornostar.

Belen scatenata a Capri😅 “Cicciolina mi fa un baffo!” pic.twitter.com/g5ORRks99J — Caffè fou fou (@CaffeFou) August 31, 2020

