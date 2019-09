Belen Rodriguez cambia look: la showgirl con un nuovo taglio

La showgirl Belen Rodriguez cambia look e sceglie la frangia. Inaspettatamente i fan della bellissima argentina si trovano di fronte una Belen diversa. Il capello lungo e le onde morbide che l’ha showgirl ha sempre sfoggiato lasciano spazio a quello medio, liscio e con la grangia.

Un cambiamento che lascia di stucco molti, ma che in realtà piace. Non è l’unica, Belen. Prima di lei a scegliere la frangia sono state tante altre: da ultima Michelle Hunziker, che ha rivoluzionato davvero il suo look di sempre scegliendo proprio una frangia.

La showgirl ha lasciato traccia del suo nuovo look sui social, dove ha mostrato a migliaia e migliaia di followers la nuova acconciatura. Una delle tante: sì, perché la verità è che, al contrario della coraggiosa Michelle Hunziker, Belen Rodriguez ha indossato una parrucca con la frangia e ha catturato così l’attenzione dei suoi fan.

Si trattava infatti uno shooting fotografico, quello in cui l’argentina si è mostrata con il nuovo (finto) look: longuette nera con uno spacco mozzafiato, t-shirt bianca, tacchi alti e leopardati. Insomma, ancora una volta Belen Rodriguez, anche con il nuovo taglio, appare sensualissima e riesce a catalizzare l’attenzione di tanti fan.

La presentatrice non ha svelato su quale progetto stava lavorando, ma poco importa: quel che resta è l’idea di una Belen strepitosa in ogni caso. Magari, dopo questa prova, la bellissima showgirl argentina penserà davvero a un cambio di look importante e sceglierà la frangia.

Staremo a vedere, per ora l’abbiamo ritrovata, stupenda come sempre, nel giorno del suo compleanno in una succinta minigonna tigrata, un dolcevita nero trasparente che lasciava intravedere la lingerie e tacco a spillo sensualissimo.

Belen il 20 settembre ha spento 35 candeline e ha festeggiato in un locale di Milano. Con lei c’erano i fratelli, Cecilia e Jeremias, ma anche il padre e la madre e molti amici. Ovviamente non poteva mancare lui, Stefano De Martino. I due da quando sono tornati insieme si mostrano più uniti che mai e sbandierano il loro amore sui social.

