Belen Rodriguez fuma in un luogo chiuso e infrange la legge: il dettaglio nella foto

Belen Rodriguez ha infranto la legge. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, infatti, la showgirl argentina fuma in un negozio di abbigliamento.

Belen si è fatta beccare con una sigaretta in mano in un luogo chiuso. A stabilire il divieto di fumo nei locali chiusi, pubblici o aperti al pubblico, eccezion fatta solo per i luoghi privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché nelle apposite sale riservate ai fumatori, è una legge del 2003, la famosa legge Sirchia.

Il dettaglio della sigaretta in mano non è sfuggito ai fan più attenti. Nello scatto Belen Rodriguez è con Stefano De Martino in un negozio di abbigliamento.

Gli utenti dei social non hanno perdonato l’infrazione alla modella argentina e sotto la foto si sono scatenati subito commenti negativi sulla scorrettezza di Belen.

“Ma non era vietato fumare nei luoghi chiusi?”, scrive un follower. Di fatto la showgirl argentina non ha rispettato la legge e molti fan si sono scagliati contro di lei soprattutto per l’esempio sbagliato che dà ai di giovani che la seguono su Instagram.

