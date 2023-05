Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? L’indizio su Instagram che preoccupa i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Le voci sulla presunta crisi della coppia si rincorrono ormai da mesi e nonostante le varie smentite sembrano esserci degli indizi sui social network che fanno pensare che le cose non vadano in modo idilliaco. A destare i sospetti è stata una delle ultime storie pubblicate su Instagram dalla showgirl argentina.

Belen ha condiviso una foto di un libro di Italo Calvino dal titolo eloquente, “Gli amori difficili”. Proprio negli ultimi mesi si è parlato più volte di una crisi coniugale con Stefano De Martino e c’è chi pensa che l’immagine in questione non sia affatto casuale. La coppia ha più volte smentito le voci sulla crisi, in merito sono arrivate anche le giustificazioni della mamma di Belen, Veronica Cozzani, ma di fatto i followers più attenti notano un clima più freddo tra i due.



La Rodriguez in alcune interviste ha confessato che il rapporto con De Martino non è sempre stato facile, altalenante, ha lasciato intendere che in passato ci siano stati anche dei tradimenti, ma alla fine l’amore ha primeggiato su tutto.

Nonostante la presenza costante sui maggiori palcoscenici del jet set, con lei a condurre Le Iene e lui impegnato con Bar Stella, le apparizioni che li vedono ritratti insieme sono sempre più rare. Eppure fino a qualche tempo fa Belen e Stefano De Martino mostravano spesso sprazzi di vita quotidiana, si ritraevano innamorati nelle storie su Instagram, si scambiavano parole dolcissime durante le interviste. Ora tutto questo sembra essere sparito o, meglio, messo in stand by: che sia l’inizio di una nuova crisi di coppia?