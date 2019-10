Papà William e Baby George insieme allo stadio, l’esultanza del principino

Il piccolo George ha solo se anni ma già sembra essere un grande appassionato di calcio. Che il padre sia un grande tifoso dell’Aston Villa non era di certo una novità. Ma stavolta papà William ha portato con sé allo stadio pure Baby George, che da subito è apparso molto entusiasta della partita.

Sabato 5 ottobre il duca e la duchessa di Cambridge erano a Norwich, cittadina a 150 chilometri da Londra, per assistere a un match di Premier League tra la squadra locale e, appunto, l’Aston Villa.

Dal video pubblicato sull’account Instagram ufficiale Kensington royal, si vedono i membri della Royal Family godersi la partita e tifare appassionatamente. Sugli spalti, mamma Kate, papà William, la piccola Charlotte e, naturalmente George. A casa, invece, l’ultimo arrivato, il piccolo Louis.

Scortata da alcuni addetti alla sicurezza, la famiglia reale ha preso posto nella tribuna dello stadio. Il piccolo George si è subito sentito a suo agio: pugni al cielo, sorriso sdentato e saltelli sul seggiolino. Le caratteristiche di un piccolo tifoso le ha proprio tutte.

Del resto, come in tutte le famiglie che si rispettino, anche in quelle di sangue blu la passione per il calcio è trasmessa di padre in figlio. E papà William non può far altro che essere fiero del suo piccolo.

Anche la squadra ha apprezzato. In un tweet dell’account ufficiale dell’Aston Villa si legge “Sua altezza reale sa scegliere bene le partite da vedere”.

La partita è finita 1 – 5 per l’Aston Villa. Chissà che sia stato proprio il tifo reale a portare fortuna.

Di sicuro, d’ora in avanti, l’Aston Villa può contare su un nuovo piccolo entusiasta tifoso.

Baby George mangia formiche durante la regata organizzata da Kate