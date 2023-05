Aurora Ramazzotti si prende “un’ora d’aria” e scatena l’indignazione delle mamme: “Io pulivo casa”

Aurora Ramazzotti scatena l’indignazione delle mamme: “Io pulivo casa”

Non c’è pace per Aurora Ramazzotti: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, infatti, è stata duramente attaccata sui social per aver dichiarato di essersi presa “un’ora d’aria” dalle faccende domestiche e soprattutto dal suo bambino appena nato.

“Ora d’aria per mami” ha scritto sul suo profilo Instagram la giovane pubblicando una serie di foto in cui è ritratta mentre beve sorridente una spremuta d’arancia.

Le immagini, però, non sono piaciute a diverse mamme, che hanno duramente criticato Aurora Ramazzotti.

“Solo io nella mia ora d’aria vado a comprare cose per lui?” ha scritto una follower. E ancora: “Io nella ma ora d’aria pulivo casa”.

“Beata te…io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos’è l’ora d’aria” è un altro dei commenti presenti sotto al post. “Io 21 mesi quasi e ancora non ho un’ora d’aria” scrive un’altra utente.

Aurora Ramazzotti non ha risposto anche se a difenderla ci hanno pensato altri utenti. “Attenta che tra 4 secondi arrivano 272829 stro**e inacidite a dirti che non va bene” scrive qualcuno, mentre un’altra fan sentenzia: “Stai per essere catapultata nel meraviglioso mondo delle mamme che s**rdano le altre mamme”.