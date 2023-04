Prima foto da nonni per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Quando Cesare chiama…”

Prima foto da nonni per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

I neo nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono mostrati per la prima volta sui social con il loro nipotino Cesare, il figlio della loro primogenita Aurora.

A postare l’immagine sul suo profilo Instagram, che in breve tempo ha fatto il pieno di like e commenti, è stata la conduttrice svizzera. “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonni corrono!!!” ha scritto Michelle Hunziker.

Nel frattempo, Aurora Ramazzotti ha condiviso sui suoi social alcune riflessioni riguardo al suo parto.

“Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni – ha scritto su Instagram -. Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai. Ma ora prima di raccontare la mia esperienza a qualcuno che deve ancora attraversare quella fase mi accerto sempre che quel qualcuno sia pronto ad accoglierla. Perché non sai mai quali paure il tuo interlocutore possa avere. Nella delicatezza di certe cose meglio essere sicuri. Solo un pensiero”.

Aurora Ramazzotti ha poi continuato la sua considerazione, parlando del fatto che in gravidanza fosse molto stanca e a chiunque dicesse questa cosa, le rimandava una risposta non proprio confortante che prospettava un futuro ancora più stancante, cosa che a detta della neo mamma ancora non si è verificata.