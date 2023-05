Aurora Ramazzotti replica alle mamme indignate: “Soliti commenti inutili, litigate per niente”

Aurora Ramazzotti replica alle mamme indignate: “Soliti commenti inutili”

Travolta dalle critiche delle mamme indignate sui social per aver scritto solamente sul suo profilo Instagram di essersi presa “un’ora d’aria”, Aurora Ramazzotti ha replicato a tutte coloro che l’hanno attaccata.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, aveva postato una foto sui social in cui era ritratta mentre beveva sorridente una spremuta d’arancia.

A far arrabbiare alcune follower, però, era stato ciò che aveva scritto la giovane, ovvero “Ora d’aria per mami”, lasciando intendere che il suo bambino non fosse con lei.

Gossip / Aurora Ramazzotti si prende “un’ora d’aria” e scatena l’indignazione delle mamme: “Io pulivo casa”

Apriti cielo. “Solo io nella mia ora d’aria vado a comprare cose per lui?” ha subito scritto una follower. E ancora: “Io nella ma ora d’aria pulivo casa”.

“Beata te…io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos’è l’ora d’aria” è un altro dei commenti presenti sotto al post. “Io 21 mesi quasi e ancora non ho un’ora d’aria” scrive un’altra utente.

Critiche fuori luogo alle quali Aurora Ramazzotti ha deciso di replicare sempre attraverso il suo profilo Instagram.

“Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ‘ora d’aria’ e perché qualcuno ha pensato che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro” ha scritto Aurora Ramazzotti.

E ancora: “Sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro non se la sono mai presa sta benedetta ora d’aria e ora stanno tutti litigando e rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi)”.

“La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente” ha concluso la neo mamma.