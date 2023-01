Aurora Ramazzotti: “Oggi è nato”. La rabbia dei fan su Instagram

Fan infuriati con Aurora Ramazzotti su Instagram: cosa è successo

Aurora Ramazzotti questa mattina ha pubblicato una storia con scritto: “Oggi è nato il mio Capricorno preferito in assoluto”. Il fan sono andati nel panico, pensando che la figlia di Michelle Hunzicker ed Eros Ramazzotti fosse già diventata mamma. E l’hanno rimproverata nei commenti.

Aurora, infatti, aveva semplicemente fatto gli auguri al compagno Goffredo Cerza, che oggi compie gli anni. I suoi follower se la sono presa per l’incipit del messaggio “Oggi è nato”.

“Zia non puoi cominciare con “oggi è nato” mettiti nei nostri panni”, ha contestato qualcuno, visto che manca pochissimo al termine della sua gravidanza e i follower non vedono l’ora di ricevere la lieta notizia.

“Anche voi avete ragione”, ha risposto Aurora Ramazzotti, che ha poi continuato ad aggiornare tutti sulle sue condizioni. “Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete”.

La figlia di Eros e Michelle ha fatto sapere che oggi si sottoporrà all’esame della curva glicemica per capire il livello di zuccheri nel sangue. È comune, infatti, scoprire di avere il diabete nel corso di una gravidanza. Per questo motivo, Aurora ha dato la notizia, postando anche un box per raccogliere testimonianze di altre donne e scambiarsi consigli sul tema.