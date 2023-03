“Aurora Ramazzotti ha partorito, si chiama Eros junior”. E lei risponde alla fake news

Aurora Ramazzotti è vicinissima al parto. In questi 9 mesi, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha tenuto i suoi fan aggiornati sull’andamento della gravidanza, mese dopo mese, rispondendo alle loro domande. In più occasioni, però, si è anche trovata a dover smentire fake news.

L’ultima è spuntata fuori dopo il suo ultimo post su Instagram, in cui Aurora ha mostrato l’evoluzione del pancione. Uno dei suoi followers ha scritto: “Ma è vero che ha già partorito e che si chiama Eros Junior?”. Aurora ha risposto ironicamente, come spesso fa, ripubblicando il commento in una delle sue stories, accompagnato da una emoticon che ride.

Dunque, il nipotino di Eros non è ancora nato, né porterà il suo stesso nome. Sua figlia e il compagno, infatti, non hanno ancora svelato a nessuno come chiameranno il piccolo. Ci sarà da attendere ancora qualche settimana prima di scoprirlo.