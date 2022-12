Aurora Ramazzotti difende Jolanda Renga: “Anche a me dicevano cessa”

“Hai visto il bellissimo video di Jolanda Renga?”, Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere a questa domanda durante una delle sue chiacchierate su Instagram con i propri follower.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha quindi spiegato la sua visione e difeso la figlia di Ambra Angiolini.

Il video di Jolanda Renga

Qualche giorno fa è diventato virale sui social il video in cui Jolanda Renga spiega come è riuscita (e riesce) a non dare troppo peso a chi le dice di essere “brutta”.

Jolanda ha spiegato che se prima ci rimaneva male, ha finalmente capito che ciò che conta non è la belezza esteriore, ma quella interiore. E su questo concetto ha spinto anche Aurora Ramazzotti.

Aurora ha spiegato che: “Jolanda è una ragazza molto sensibile e intelligente con i valori giusti. Io, che sono sempre stata abituata a sentirmi dare della c***a, posso dire che dopo un po’ queste tristi affermazioni perdono completamente di valore”.

Anche la figlia di Michelle Hunzicker ed Eros, dunque, ha provato emozioni simili a quelle di Jolanda, sentendosi paragonare ai genitori e ricevendo continue offese dagli haters.