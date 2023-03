Aurora Ramazzotti mostra la camera del nascituro sui social: i follower notano un dettaglio e la attaccano

Conto alla rovescia per la nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti: a poche settimane dal lieto evento, l’influencer continua a tenere aggiornati i suoi follower sullo stato dei lavori della sua nuova casa. In una recente clip pubblicata su Instagram, ha mostrato a tutti la cameretta del bambino, scatenando però non poche polemiche nei commenti.

Nel video si vedono un fasciatoio bianco e diversi peluche, oltre a un televisore appeso alla parete. Molti si sono espressi ritenendo che lo schermo possa essere dannoso e diseducativo per il bimbo, altri non hanno resistito al richiamo di polemizzare sulla posizione a loro modo di vedere “sbagliata” e “scomoda” del fasciatoio.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata travolta da un tempesta di critiche, nonostante per lei sia ormai una triste abitudine. Recentemente aveva sottolineato il fastidio a dover gestire le critiche, spesso gratuite, degli odiatori digitali.