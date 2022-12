Aurora Ramazzotti, compleanno rovinato: ecco cosa è successo

Aurora Ramazzotti compie oggi, lunedì 5 dicembre 2022, 26 anni. Ma qualcosa è andato storto e il compleanno è stato rovinato in partenza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker non potrà fare ciò che aveva programmato. Aurora, in attesa del primo figlio dal compagno Goffredo Cerza, ha pubblicato questa mattina un carosello di fotografie dei suoi ultimi compleanni. Dal 2015 fino a oggi. Ma chi è stato a rovinarle la festa?

Come ha scritto lei stessa su Instagram, Aurora non aveva in mente di festeggiare il 26esimo compleanno con amici e parenti. Ma solo con Goffredo, che avrebbe dovuto portarla a cena. A far saltare i suoi piani ci ha pensato l’influenza. La foto del compleanno di quest’anno la ritrae infatti in tuta e mascherina dell’aerosol. Addio cena romantica, dunque, per via del brutto raffreddore che da giorni la obbliga a stare chiusa in casa.

Gli auguri di mamma e papà

Sempre sui social network, papà Eros e mamma Michelle ci hanno tenuto a fare gli auguri di compleanno alla figlia. Eros ha postato una foto di Aurora con il pancione. La più dolce è stata Michelle, che ha pubblicato uno scatto di lei con la figlia neonata: “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia… sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te… è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente”.