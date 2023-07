Il dolore di Antonella Fiordelisi dopo l’addio a Edoardo Donnamaria: “Non sto bene, soffro la solitudine”

Il dolore di Antonella Fiordelisi dopo l’addio a Edoardo Donnamaria

Dopo la rottura con il fidanzato Edoardo Donnamaria, la cui relazione è nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha esternato tutto il suo dolore sui social, confessando di non stare bene.

Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, è apparso un post in cui ha confidato di “sentirsi stanca”.

“Devo confidarvi che qualche giorno fa ho sofferto molto la solitudine in casa e non sono stata bene (sapevate che le persone che vivono sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia?). Poi mi sono fermata e mi sono detta: questa cosa ti fortificherà ancora di più…focalizzarsi sui propri obiettivi” ha quindi concluso la modella.

Quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stata una relazione molto travagliata, fatta di continui tira e molla già all’interno della Casa di Cinecittà dove si svolgeva il reality.

Una volta fuori, la loro storia sembrava andare a gonfie vele fino all’improvvisa rottura. Non è la prima volta che la showgirl esterna il suo dispiacere per la fine della relazione, a differenza di Donnamaria, che invece, ha preferito far calare il silenzio sui social.