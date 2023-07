Anna Tatangelo con il fidanzato e il figlio al mare: prima vacanza tutti insieme

Mattia Narducci è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. Ha 26 anni (10 in meno di lei) ed è un modello di professione.

Con Narducci è più di una semplice frequentazione e le foto, del settimanale Chi, che mostrano Anna in vacanza a Forte dei Marmi, Toscana, insieme a Mattia e al figlio Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio (i due si sono separato nel 2020 dopo un lungo periodo di crisi), sono la prova che tra i due tutto sta andando benissimo. Mattia, 26 anni, di professione modello fa coppia con Anna da circa sei mesi.

Tra una data del suo tour e un’altra la cantautrice si è concessa alcuni giorni di relax sul mare: prima da sola con il figlio e alcune amiche e poi è stata raggiunta da Narducci e da quel momento non si sono più lasciati. Il piccolo Andrea, 13 anni, dalle foto del magazine sembra essere contento della presenza di Mattia: i due hanno anche fatto il bagno in mare insieme. Se questo sia il primo incontro ufficiale tra il modello e il figlio di Anna non è chiaro, ma che sia il primo o il decimo poco cambia: il modello è ufficialmente parte della famiglia.