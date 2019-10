Angelo Sanzio si è fidanzato

Angelo Sanzio – meglio noto come il Ken umano – si è fidanzato. In un’intervista rilasciata a Leggo, Sanzio ha rivelato di essere innamorato di un ragazzo: il suo nome è Enrico. È sardo ed ha 40 anni.

Il Ken umano ha anche raccontato come i due si sono conosciuti. Ai tempi dei social, il loro amore non poteva che nascere su Facebook. Tutto è iniziato a febbraio scorso, quando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato contattato in chat proprio da quello che sarebbe diventato il suo fidanzato.

In un primo momento, Angelo Sanzio ha pensato che a contattarlo fosse l’ennesimo curioso, che si affacciava nella sua vita (virtuale) solo per gossip. Poi, però, un giorno Angelo Sanzio ha osservato bene la foto di quel ragazzo sconosciuto ed è stato catturato da lui.

“Ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male'”. Così il Ken umano ha deciso di contattare ancora quel ragazzo e capire meglio chi fosse. Angelo è stato subito colpito dal modo in cui Enrico lo trattava: “Avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia. Anzi non gli ha dato proprio alcun peso”.

Questo atteggiamento non ha fatto che incentivare Angelo ad andare avanti. Così il Ken umano ha preso coraggio e ha fatto il passo successivo, chiedendo al ragazzo che gli scriveva, dietro quello schermo, il numero di telefono.

“Ho capito che dall’altra parte c’era una persona che rompeva gli schemi. Diversa, elegante e sicura di sé. Qualcuno che non avevo mai incontrato fino ad oggi”, ha spiegato Angelo Sanzio a Leggo. Dopo essersi sentiti ancora per un po’, Angelo ed Enrico hanno deciso finalmente di vedersi. Si sono incontrati a Roma e qui è scoppiato l’amore.

“Mi ha fatto vedere la sua Roma che conosce meglio di me”, ha detto ancora Angelo. “Io l’ho stregato con i miei monumenti, i miei profumi, le mie letture. Non avremmo mai potuto immaginare un incontro migliore, nemmeno nella fantasia. Ci siamo salutati a Fontana di Trevi che da allora è diventata il nostro posto speciale. Ci siamo dati il nostro primo bacio, da lì abbiamo capito che c’era qualcosa di più”, ha spiegato il Ken umano.

“Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età”, ha continuato Angelo, spiegando come Enrico gli dia “equilibrio e stabilità”. Insomma, Ken ha trovato l’amore e, insieme, iniziano a pensare a progetti in grande.

Di certo, non hanno intenzione di adottare un bambino. Sono d’accordo, infatti, sul fatto che un bambino debba “crescere ed essere sostenuto da una coppia formata da un uomo e una donna in modo che le due sfere, maschile e femminile, si possano completare. Abbiamo tanti progetti insieme, grazie ad Enrico mi sono riappropriato di un aspetto professionale della mia vita, che è quello della creazione dei profumi, la mia passione. Piccoli grandi passi, un po’ alla volta ma sempre insieme”.

Angelo ed Enrico sono felici insieme, non resta che aspettare il momento dei fiori d’arancio.

